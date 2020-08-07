شكرا لقرائتكم خبر عن «إبراهيموفيتش» يُعدل رقم قميصه مع الميلان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيترك النجم السويدى المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش القميص رقم 21 الذى ارتداه خلال الموسم المنصرم مع فريقه ميلان الإيطالى، من أجل ارتداء قميص برقم جديد فى الموسم المقبل.
ذكرت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، أن إبراهيموفيتش فى الموسم المقبل سيتخلى عن رقم 21 مع ميلان، وسيعود الى الأرقام الكلاسيكية
إما 8 أو 9 أو 11. كان إبراهيموفيتش فى فترة لعبه الأولى مع ميلان يرتدى القميص رقم 11 والتى كانت فى
موسم 2011-12. أشارت الشبكة إلى أن ميلان حريص على أن يكون العقد الجديد لإبراهيموفيتش متضمن العديد من المكافآت، من شأنها أن يكسب أكثر من 7 ملايين يورو فى الموسم الواحد كراتب صافى.
وكان إبراهيموفيتش، قد عاد لصفوف ميلان، خلال الميركاتو الشتوى الماضى، ليرتدى قميص الروسونيرى للمرة الثانية، بعد نهاية مشواره مع فريق لوس أنجلوس جالاكسى الأمريكى.
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