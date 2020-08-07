شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن موعد عودة دوري القسم الثالث والرابع ودوري الكرة النسائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الإتحاد المصري لكرة القدم استكمال مسابقات الدوري العام للقسمين الثالث والرابع بالإضافة إلى دوري الكرة النسائية و دوري كرة الصالات، وذلك بدءا من الأسبوع الأول لشهر أكتوبر المقبل.

وتضمن القرار أن يسمح ببدء التدريبات للأندية المشاركة في تلك المسابقات اعتبارا من 25 أغسطس الحالي على أن يتم إرسال جداول مباريات المسابقات المذكورة إضافة إلى قواعد الإجراءات الاحترازية إلى أفرع الاتحاد لتوزيعها على جميع الأندية المشاركة.