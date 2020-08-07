شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يبدأ معسكرا مفتوحا استعدادا لكأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ المنتخب الوطني لكرة الصالات معسكرا مفتوحا بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر ضمن الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم ليتوانيا 2021.

انطلق المعسكر في حضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات ويستمر حتي يوم 11 اغسطس الحالي ويضم 18 لاعبا من منتخب الشباب الحاصل علي برونزية اولمبياد الارجنتين وعناصر من دوري كرة الصالات ودوري الشركات والدوري العام من القسم الثاني والثالث ويسعي هشام صالح المدير الفني لتجديد دماء المنتخب والنزول بمتوسط الاعمار السنية واكتشاف عناصر جديدة إضافة للقوام الأساسي .

وأكدت الدكتور سحر عبد الحق أنها تسعي لتوفير كل متطلبات المنتخب خلال الفترة القادمة من معسكرات تدريبية ومباريات ودية للظهور بشكل مشرف في كأس العالم خاصة وأن مصر من اقوي المنتخبات في افريقيا.

وأضافت عبد الحق أن المنتخب الفترة المقبلة سيشهد عناصر جديدة بعد أن وضع الجهاز الفني خطة للنزول بمعدل الأعمار السنية واكتشاف عناصر جديدة واعطاء الفرصة للاعبين الموهوبين إضافة إلي القوام الأساسي للمنتخب .

فيما أكد هشام صالح أنه وضع خطة لإعداد المنتخب بشكل جيد بإشراف من سحر عبد الحق وأنه يتم اختبار أكثر من لاعب بدوري الصالات والدوري العام ودوري الشركات مع بعض العناصر المميزة من منتخب الشباب خلال المعسكر الحالي وان باب المنتخب مفتوح للعناصر المميزة .

وقال إنه يسعي لإقامة سلسلة من المباريات الودية الدولية طبقا للأجندة الدولية حيث تلقي منتخب مصر لكرة الصالات دعوات من منتخبات باراجواي وفرنسا وإيران لإقامة تجارب ودية .

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ويقود منتخب مصر لكرة الصالات هشام صالح المدير الفني ونادر رشاد المدرب العام وايمن عبد الرحمن مدرب حراس المرمي ونواف الوجيه إداريا و دكتور عادل الحداد ودكتور هاني درويش الجهاز الطبي وأحمد حسن مسئول مهمات