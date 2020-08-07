شكرا لقرائتكم خبر عن 47 ألف شاب يطلبون حجز دراجة وزارة الرياضة.. والوزير يعقد اجتماعا طارئا الأحد لتوفيرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعاً مع الإدارات واللجنة المعنية بمبادرة دراجتك صحتك الأحد المقبل لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالمرحلة الثالثة للمبادرة، ومن المنتظر أن تشهد المراحل القادمة أعداد أكبر من الدراجات لتتناسب مع الأعداد الكبيرة من المواطنين الراغبين في اقتناء الدراجات .

وانتهى حجز المرحلة الثانية والتي تضمنت طرح 1400 دراجة اليوم الخميس خلال أقل من نصف ساعة فقط من بدء التسجيل ، وشهدت البوابة الإلكترونية للوزارة تزايداً مستمراً لزوارها تجاوز 47 ألف زائر بهدف التسجيل لاقتناء الدراجة قبل فتح باب التسجيل خلال اليوم وحتى انتهاء عملية التسجيل ونفاد الكمية المطروحة ضمن المرحلة الثانية للمبادرة .