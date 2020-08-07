شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطرح المرحلة الثالثة لمبادرة دراجتك صحتك بعد اكتمال حجز المرحلة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مبادرة دراجتك صحتك والتى تم الانتهاء من مرحلتيها الأولى والثانية من خلال بيع 2400 دراجة مدعمة سوف تستمر خلال الفترة المقبلة ولن تتوقف وسيتم التوسع فيها خلال الفترة المقبلة جغرافيا من خلال فتح منافذ للتوزيع فى مختلف المحافظات بما يسمح لنا بتغطية متطلبات جميع الشباب والمواطنين الراغبين فى اقتناء الدراجة.

مشيرا أن الاستمرار في المبادرة يرتكز على رؤية القيادة السياسية وتوجيهات سيادته بالعمل على نشر الممارسة الرياضية بهدف الحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لجميع المواطنين وخاصة النشء والشباب من خلال ممارسة رياضة الدراجات .

وأكد الوزير ان الآلية الوحيدة التي يتم من خلالها اقتناء الدراجات ضمن المبادرة هي من خلال التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وأوضح ان الاعداد التي تم طرحها حتى الآن ومنذ انطلاق المبادرة هي 2400 دراجة تم حجزها بالكامل عبر البوابة الإلكترونية للوزارة ، إلا ان اعداد الراغبين في اقتناء الدراجات يفوق ما تم اتاحته حتى الآن وهو ما سيتم مراعاته خلال مناقشة وتوقيتات انطلاق المرحلة الثالثة والتي سيتم الإعلان عن بعض تفاصيلها الأسبوع المقبل.