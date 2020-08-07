شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشيد بالزمالك بعد مباراة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص المنسق الطبي من جانب اتحاد الكرة والمكلف بمتابعة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي الذي أقيم مساء امس الخميس علي التحدث مع محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق عقب نهاية اللقاء حيث أشاد المنسق الطبي باتباع الزمالك التعليمات والإجراءات الوقائية خلال اللقاء، والتي قام بها الجهاز الطبي مع اللاعبين.

وفاز الزمالك على المصري بهدف دون رد أحرزه محمود علاء في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب في الإسكندرية بالجولة الرابعة عشرة المؤجلة من الدوري الممتاز.