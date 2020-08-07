شكرا لقرائتكم خبر عن حسام أشرف: نجاحي في أول مباراة رسمية مع الزمالك بفضل كارتيرون وتشجيع زملائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب حسام أشرف لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن سعادته البالغة بمشاركته أمام المصري مساء الخميس ، مشيرا إلى أن الزمالك حقق الأهم في المباراة وهو الفوز بالثلاث نقاط أضاف أشرف بعد المباراة أن كل لاعبي الزمالك شجعوه وقاموا بتحفيزه قبل اللقاء وخاصة أنه أول لقاء رسمي له مع الفريق الأول.

كما أشار ناشئ الزمالك إلى أنه كان يتلقى تعليمات خاصة من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.. مشددا على أنه قام بتنفيذ ما طلب منه.وفاز الزمالك على المصري بهدف دون رد أحرزه محمود علاء في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب في الإسكندرية بالجولة الرابعة عشرة المؤجلة من الدوري الممتاز