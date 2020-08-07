شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يشكر اللاعبين علي التزامهم بالتعليمات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على متابعة كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للاعبي الزمالك قبل مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي على استاد برج العرب في الإسكندرية في الجولة الرابعة عشرة المؤجلة من الدوري الممتاز والتى حسمها الابيض لصالحه أمس بهدف نظيف لمحمود علاء
وأمر أسامة معاونيه بالجهاز الطبي بهذه التعليمات لمتابعة اللاعبين، كما قام بالاطمئنان على الإجراءات المتخذة للبدلاء والجهاز الفني من تباعد في مقاعد البدلاء وأمور التعقيم.
ووجه أسامة الشكر للاعبي الزمالك على التزامهم بالتعليمات والحفاظ عيل كافة الإجراءات الوقائية قبل واثناء وبعد المباراة .
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