شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يعود لمعسكر الزمالك بالإسكندرية اليوم وكارتيرون يشيد بالجهاز الطبي ويوضح موقف حامد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أن طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروي الاول كان يشتكي من مشاكل في منطقة الحوض واجهاد عضلي بسيط وأدي برنامج تأهيلي مكثف ومن ثم عاد لمعسكر الفريق قبل مباراة المصري .

وتابع:يوسف أوباما سيعود اليوم للمعسكر بعد فحص إصابته في العضلة الأمامية وخضوعه لبرنامج تاهيلي في القاهرة .

واختتم كاريترون تصريحاته بأن الفريق سيواصل العمل بقوة الفترة المقبلة، مؤكدا أن النتائج ستكون جيدة موجها شكره للجهاز الطبي للزمالك علي المجهود الذي قاموا به في فترة الإعداد والتي خرج بها بأقل عدد من الإصابة

كان الزمالك قد حقق الفوز على المصري بهدف دون رد أحرزه محمود علاء في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب برج العرب في الإسكندرية بالجولة الرابعة عشرة المؤجلة من الدوري الممتاز.