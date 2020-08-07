شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي وأوناجم ينتظمان في المران الجماعي للزمالك اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك علي مشاركة الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبي الفريق العائدين مؤخرا من المغرب في المران بداية من غد.

وأوضح المدير الفني أن القوة الضاربة للفريق اكتملت بعود الثنائي المغربي وقال أن عودتهما تعد مبشرة وتزيد الفريق قوة في المرحلة المقبلة.

وكان بن شرقي ومحمد اوناجم قد انتظما في معسكر الفريق أمس الاول فور عودتهما من القاهرة وحرصا علي التواجد في استاد برج العرب أمس في مباراة المصري لمؤازرة الفريق أمام المصري البورسعيدي.