شكرا لقرائتكم خبر عن سانتوس البرازيلى يعلن إقالة «فيريرا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى سانتوس البرازيلى إقالة المدرب البرتغالى جيزوالدو فيريرا، بعد 8 أشهر من توليه المسؤولية.
ورحل فيريرا بعد الخروج المخيب من دور الثمانية لبطولة ولاية ساو باولو، الأسبوع الماضى، أمام بونتى بريتا.
وقاد المدرب، البالغ عمره 74 عامًا، الذى سبق له تدريب بورتو وسبورتنج وباناثيناكوس، وتولى المسؤولية فى ديسمبر 2019، سانتوس فى 15 مباراة فقط، انتصر فى 6، وخسر 5 مباريات.
ولجأت الأندية البرازيلية للتعاقد مع مدربين أجانب بعد نجاح البرتغالى جورجى جيسوس مع فلامنجو.
وعاد جيسوس إلى بنفيكا الأسبوع الماضى، بعد عام مع فلامنجو، قاده خلالها للفوز بكأس كوبا ليبرتادوريس والدورى وبطولة ولاية ريو دى جانيرو.
يُذكر أن المدير الفنى البرتغالى كان قد حقق نجاحات مميزة مع ناديى الزمالك والسد القطرى خلال السنوات الأخيرة، حيث حصد مع القلعة البيضاء لقبى الدورى والكأس.
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