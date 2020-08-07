شكرا لقرائتكم خبر عن الدورى الأوروبى يعزز طموح ألمانيا لتنظيم الأوليمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استُؤنفت منافسات الدورى الأوروبى بإقامة المباريات التسع الأخيرة، من الأربعاء الماضى حتى 21 أغسطس الجارى، فى (راين- رور) غرب ألمانيا، وسيكون ذلك بمثابة ترويج للمنطقة، وتعزيز لطموحها لاستضافة أوليمبياد 2032.

وكذلك ستكون البطولة المصغرة بمثابة تعويض لمنطقة (راين- رور) بعد إلغاء «نهائيات راين- رور 2020»، الحدث الذى كان من المفترض أن يتنافس فيه ما يقرب من 3700 رياضى فى 19 رياضة، بمدن دوسلدورف ودويسبورج وأوبرهاوزن وآخن ونيوس.

وتقرر إلغاء ذلك الحدث، الذى كان مقررا فى يونيو الماضى، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال أرمين لاشيت، رئيس وزراء ولاية شمال الراين- فيستفاليا: «إننى مسرور للغاية بأن المبادئ (المتعلقة بالإجراءات الوقائية) التى وضعناها أقنعت يويفا (الاتحاد الأوروبى لكرة القدم)».

وتابع: «الثقة فى منطقتنا بمثابة إشادة بالرياضة فى الولاية، والهياكل الرائعة لأنديتها واستاداتها، وكذلك سلطاتها المعنية».

كما أبدى مايكل مرونز، صاحب مبادرة التقدم بطلب استضافة أوليمبياد 2032، ترحيبه بتنظيم منطقة (راين- رور) مثل هذه الأحداث الكبرى.

وستقام جميع مباريات الدورى الأوروبى دون جماهير.

وأعلنت قوات الأمن أنها لا تتوقع تجمع أعداد كبيرة من المشجعين خارج الاستادات، أو انتهاكات لقواعد التباعد الجسدى.

وقال متحدث باسم شرطة جلسنكيرشن: «ليست لدينا مؤشرات على سفر مجموعات كبيرة من المشجعين من إيطاليا وإسبانيا.. لا نتوقع مشكلات أو اضطرابات».

وتابع: «نطبق نفس خطط مباريات البوندزليجا التى تقام دون جمهور، نرصد ما يحدث فى المدينة ومواقع محددة».

على جانب آخر، أكد الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (يويفا) أن الأندية المشاركة فى المسابقات القارية خلال الموسم المقبل، قد تخسر مباريات إذا لم تُبلغ الاتحاد بقيود السفر الهادفة لتجنب انتشار عدوى كورونا.

وأوضح «يويفا» أنه سينشر قائمة بالقيود المعروفة للسفر بين الدول قبل كل مباراة.

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ويتعين على الأندية إبلاغ «يويفا» بأى قيود إضافية «غير معروفة»، قبل 48 ساعة على الأقل من المباراة، مشددا على أن عدم القيام بذلك سيؤدى إلى اعتبار الفريق خاسرا بنتيجة (3-0).

وأضاف «يويفا»: «إذا أخفق نادٍ فى إبلاغ إدارة (يويفا) قبل يومين من المباراة بقيود لم ينشرها الاتحاد، سيتحمل النادى المسؤولية، وسيتم اعتباره خاسرا».

وأشار «يويفا» إلى أن النادى الذى سيواجه منافسا غير مسموح له بالسفر للبلد سيتوجب عليه اختيار مكان محايد.

وأوضح الاتحاد الأوروبى أنه إذا فشل صاحب الضيافة فى اقتراح مكان مناسب للعب سيخسر المباراة.

ومن المنتظر أن تطبق القواعد فى الأدوار التأهيلية والملحق فى المسابقات الأوروبية بالموسم المقبل.

وستُلعب المباريات المتبقية بدورى الأبطال والدورى الأوروبى، بدءا من إياب دور الـ16، والتى تأجلت بسبب جائحة كورونا فى مارس الماضى، فى ملاعب مغلقة لدى أصحاب الضيافة.

وتقام المباريات من دور الثمانية فى بطولة مصغرة بالبرتغال، بينما تقام منافسات الدورى الأوروبى فى ألمانيا.