شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة سارة لبرشلونة قبل موقعة نابولى بدورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل برشلونة استعداداته لمواجهة نابولى، فى مركز خوان جامبر، حيث شهد المران مفاجأة سعيدة لكيكى سيتين.

ويستعد برشلونة لمواجهة نابولى، غدًا، على ملعب كامب نو، فى إياب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا. وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، فقد شارك فى المران الثنائى عثمان ديمبلى ورونالد أراوخو، وباتا تحت تصرف كيكى سيتين، حيث يملك حرية الدفع بهما. وكان أراوخو قد تعرض لإصابة بالتواء فى الكاحل خلال مباراة فريق برشلونة B ضد سابادل الأسبوع الماضى، حيث أدى تدريبات خفيفة يوم الثلاثاء خارج الملعب وعاد الأربعاء ليشارك بالمران الجماعى، وكذلك الحال بالنسبة لديمبلى.

وتعتبر هذه المباراة هى الأول لديمبلى (إن سمح له سيتين بالمشاركة)، بعد إصابته فى فبراير الماضى وإجرائه جراحة كانت ستبعده لنهاية الموسم، لولا فيروس كورونا. فى الوقت ذاته، شارك الفرنسى أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق، بالمران وتخلص من كافة الآلام ليزيل الشكوك حول احتمالية عدم لحاقه بلقاء نابولى وعلى الرغم من تعافى جريزمان بالكامل من إصابته العضلية، إلا أن كيكى سيتين يفكر فى عدم المخاطرة به من البداية، ومن المحتمل أن يتواجد على مقاعد البدلاء.