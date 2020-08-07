شكرا لقرائتكم خبر عن زفيريف وكيربر يشاركان فى أمريكا المفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز)، أن قائمة المشاركين فى المسابقة، ضمت الألمانية أنجليك كيربر، الحائزة على ثلاثة ألقاب فى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، وكذلك مواطنها ألكسندر زفيريف.

ورغم جائحة فيروس كورونا المستجد، التى تسببت فى تأجيل أو إلغاء العديد من البطولات، يتمسك منظمو أمريكا المفتوحة بإقامتها فى نيويورك، خلال الفترة ما بين 31 أغسطس و13 سبتمبر.

ويتصدر القائمة المبدئية للمشاركين فى منافسات فئة الرجال، النجم الصربى نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم، بينما أعلن الإسبانى رافاييل نادال، حامل اللقب، عدم مشاركته فى البطولة هذا العام.

على جانب آخر، مرت أول مصنفتين فى بطولة باليرمو المفتوحة للتنس، بيوم متقلب إذ تأهلت الكرواتية بترا مارتيتش فيما ودعت ماركيتا فوندروسوفا المصنفة الثانية المنافسات بخسارتها أمام السلوفينية كايا يوفان القادمة من التصفيات فى الدور الأول، الثلاثاء الماضى.

وفازت مارتيتش على البلجيكية أليسون فان أويتفانك بنتيجة (6-0 و6-3) فى أول مباراة لها فى بطولات المحترفات عقب توقف 5 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا وحسمت المواجهة فى 65 دقيقة وكسرت إرسال منافستها 4 مرات.

وبدا أن اللاعبة الكرواتية البالغ عمرها 29 عاما، تلعب براحة على الملاعب الرملية وبدأت المباراة بقوة واحتاجت إلى 23 دقيقة فقط لحسم المجموعة الأولى، إذ عانت فان أويتفانك للرد على تفوق منافستها.

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وأبلغت مارتيتش مؤتمرا صحفيا «أعتقد أننى كنت متوترة قليلا، لأن التوقف كان لفترة طويلة. الوضع كان غامضا بشكل كبير عند النزول إلى الملعب، لأنك لا تعلم كيف ستظهر». وأضافت «لعبت بشكل جيد قبل التوقف، لذا أنا سعيدة بإيقاعى لكن بالتأكيد الخمسة أشهر عطلوا كل شىء. بمجرد بدء المباراة قررت التعامل بهدوء ولعبت فقط». وفى النصف الآخر من القرعة، قلبت يوفان تأخرها لتفوز على التشيكية فوندروسوفا بنتيجة 1-6 و7-5 و6-4 لتحقق أبرز انتصار فى مسيرتها.