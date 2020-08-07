شكرا لقرائتكم خبر عن فرمان من كارتيرون بمواصلة التدريبات الجمعة دون راحة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، خوص اللاعبين الذين لم يشاركوا في مواجهة المصري البورسعيدي مساء اليوم تدريباتهم اليوم الجمعة، بينما اللاعبون الذين شاركوا في المباراة سيخوضون تدريبات استشفائية حرصا على عدم إجهادهم.
كان الزمالك قد حقق الفوز على المصري بهدف دون رد أحرزه محمود علاء في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب برج العرب في الإسكندرية بالجولة الرابعة عشرة المؤجلة من الدوري الممتاز.
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