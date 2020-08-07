شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى ينتقد ضغط مباريات الزمالك وجدول الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير مرتضي منصور المشرف على الكرة بالنادي أن الفوز على المصري البورسعيدي وتحقيق النقاط الثلاث كان مهما خاصة أنها البداية بعد توقف طويل موضحا أن الأداء جيد لحد كبير وسيتحسن المستوي من مباراة لأخري بعودة المصابين وانتهاء الإيقافات.

أضاف أمير مرتضى أن جدول الدوري بالنسبة للزمالك مضغوط ونحن مستاؤون منه ولكن لن نفعل أي شيء يضر الفريق قبل مباريات دوري أبطال إفريقيا.