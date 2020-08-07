شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي: لا فرق بين لاعب كبير وآخر صغير والناشئين أثبتوا وجودهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير مرتضي منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن مشاركة ثنائي الناشئين حسام أشرف وأسامة فيصل امام المصري في مباراة الأمس في مستهل لقاءات الابيض في الدوري تعد مكسبا كبيرا للفريق وللاعبين علي المستوي الفني .

وكشف أمير مرتضى عن نية الجهاز الفنى بقيادة باتريس كارتيرون لضخ لاعبين جدد، موضحا أن ظروف كورونا جعلت الجميع وكأنه يبدأ من جديد .

واختتم المشرف العام على الكرة تصريحاته بأنه ليس هناك فارق بين لاعب صغير أو كبير، مشيرا إلى أن الجميع يعمل بقوة وهؤلاء الناشئون عملوا واجتهدوا، وفي النهاية سيصل الجهاز الفني إلى الهدف المطلوب منهم.

كان الزمالك قد حقق الفوز على المصري بهدف دون رد أحرزه محمود علاء في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب برج العرب في الإسكندرية بالجولة الرابعة عشرة المؤجلة من الدوري الممتاز.