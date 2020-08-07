شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يشيد بالروح القتالية للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بالروح القتالية للاعبي الزمالك واستحقاقهم الفوز في مواجهة المصري البورسعيدي التي أقيمت مساء الخميس، خاصة أن الفريق واجه منافسا يدافع بقوة مشيرا إلى أن الثلاث نقاط مهمة جدا في طريق البحث عن مقعد التأهل لدوري أبطال إفريقيا في نسختها المقبلة.

ووصف كارتيرون المباراة بأنها كانت صعبة موضحا أن الزمالك ما دام اتخذ القرار باستكمال الدوري، فلابد أن نلعب على المنافسة والمكسب وإسعاد الجماهير.

وأشار إلى أن الأداء لم يكن جيدا في آخر المباراة ولابد أن يكون أفضل من ذلك، مشددا على أنه كان من الممكن أن يضيف الفريق هدفا من هجمات مرتده لكن المكسب مهم مهديا إياه للجمهور والادارة.