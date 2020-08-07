شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك: الناشئون تفوقوا علي أنفسهم ويستحقون التواجد مع الكبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بأن الفريق خضع لمسحات طبية ليروس كورونا والكل سليم ولا توجد أي اصابات بالفيروس اللعين وأشار المدير الفني للأبيض إلى أن الناشئين عملوا بقوة ويستحقون التواجد مع الكبار خاصة حسام أشرف. وأضاف كارتيرون بعد المباراة أن حسام أشرف وأسامة فيصل ناشئي الزمالك مستواهما قريب جدا من الدرجة الأولي.. مشددا على سعادته بمستواهما امام المصري . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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