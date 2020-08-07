شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يداعب مصطفي فتحي: «بحبك لأنك لاعب موهوب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - داعب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبه مصطفي فتحي لاعب الفريق الكروي الأول على هامش باراة الفريق أمام نظيره المصري البورسعيدي أمس في افتتاح مباريات دوري الكورونا. ووفقا للموقع الرسمي للابيض فإن كارتيرون داعب فتحي قائلا:«بحبك يا مصطفي لأنك لاعب موهوب» وعاد كارتيرون ليؤكد على أنه فتحي لاعب كبير لكنه كان يعاني من عاني من إجهاد عضلي ويحاول تجهيزه بالشكل الأفضل للقادم. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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