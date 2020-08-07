شكرا لقرائتكم خبر عن أنظار العالم تتجه صوب دورى أبطال أوروبا الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود دورى أبطال أوروبا بعد فترة توقف دامت ما يقرب من 5 أشهر بسبب فيروس كورونا، بلقاءين من العيار الثقيل لدور الـ16 للبطولة يقامان عند التاسعة بتوقيت القاهرة، ويواجه فريق ريال مدريد نظيره مانشستر سيتى على أرض ملعب «الاتحاد» معقل الفريق السماوى، أما يوفنتوس فيلتقى ليون الفرنسى على أرض ملعب «أليانز ستاديوم».

فريق ريال مدريد حامل لقب «الليجا» منذ 3 أسابيع يواجه مانشستر سيتى بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه لقب الدورى الإسبانى، ويسعى لتعويض خسارته فى لقاء الذهاب بهدفين لهدف خلال معركة «سانتياجو برنابيو» التى أقيمت نهاية شهر فبراير الماضى، وكان سجل هدفى الفريق السماوى، جابرييل خيسوس، وكيفين دى بروين من ضربة جزاء، بينما أحرز هدف النادى الملكى إيسكو.ويعتمد زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، على الضغط المبكر على دفاعات الفريق السماوى لكسب منطقة وسط الملعب وفى نفس الوقت من تسجيل هدف مبكرا يربك حسابات رفقاء بيب جوارديولا ويجبره على فتح خطوطه أمام مهاجمى النادى الملكى. فى المقابل يحاول جوارديولا تخطى عقبة الريال، للحفاظ على آمال فريقه فى حصد بطولة دورى أبطال أوروبا وعدم الخروج من الموسم بدون بطولة واحدة خاصة أنه خسر لقب «البريميرليج» أمام ليفربول، والأرسنال طرده من كأس إنجلترا.

ويخوض أصحاب الأرض اللقاء بطريقة لعب جوارديولا المعتادة 4-3-3، وبتشكيلة مكونة من إيدرسون فى حراسة المرمى، ودفاعا، جواو كانسيلو - إيميريك لابورت - فيرناندينيو - كايل ووك، ووسطا، إلكاى جوندوجان - رودرى - كيفين دى بروينه، وهجوما، رحيم ستيرلينج - جوان جيسوس - رياض محرز، بينما يغيب سيرجو أجويور عن اللقاء بسبب الإصابة وميندى للإيقاف.

أما الفريق الضيف، فيخوض اللقاء بطريقة لعب 4-3-3 المماثلة للفريق السماوى، وبتشكيلة مكونة من، تيبو كورتوا، فى حراسة المرمى، ودفاعا، فيرلاند ميندى - إدير ميليتاو - رافائيل فاران - دانى كارباخال، ووسطا، تونى كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش، وهجوما، إيدين هازارد - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور، بينما يغيب القائد سيرجو راموس عن اللقاء للإيقاف، براهيم دياز للإصابة، وجاريث بيل لأسباب فنية. وفى اللقاء الثانى، الذى يستضيف فيه فريق يوفنتوس نظيره ليون الفرنسى، لا يقل قوة عن لقاء المان سيتى والريال، خاصة أن الفريق الإيطالى تلقى هزيمة فى اللقاء الأول بهدف دون رد خلال اللقاء الذى أقيم نهاية شهر فبراير الماضى على أرض ملعب «جروباما ستايديوم».

يحتاج حامل لقب «الكالتشيو» الفوز بفارق هدفين لضمان التأهل لدور الثمانية ببطولة دورى أبطال أوروبا واستكمال مسيرة الانتصارات خاصة بعد التتويج بالدورى الإيطالى منذ أسبوعين للمرة التاسعة على التوالى.

سيخوض سارى، المدير الفنى لفريق يوفنتوس، اللقاء بطريقة لعب 4-3-3 وتشكيلة مكونة من، بتشيزنى فى حراسة المرمى، ودفاعا، كوادرادو وبونوتشى ودى ليخت وساندرو، ووسطا، بينتانكور وبيانيتش ورابيو، وهجوما، رونالدو وهيجواين وبيرنارديسكى.

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أمام فريق ليون فسيلعب اللقاء بطريقة لعب 3-5-2، وبتشكيلة مكونة من، أنتونى لوبيش فى حراسة المرمى، ودفاعا، مارسال - مارسيلو - جيسون ديناير، ووسطا، ماكسويل كورنيه - حسام عوار - برونو جيمارايش - ماكسينس كاكيرى - ليو دوبويس، وهجوما، موسى ديمبيلى - ممفيس ديباى.