شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة مالية على «تشافى» بعد إصابته بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد القطرى لكرة القدم تغريم الأسطورة الإسبانى تشافى هيرنانديز، المدير الفنى لنادى السد، مبلغ 10 آلاف ريال قطرى، بسبب عدم الالتزام بالبروتوكول الطبى.

كان تشافى قد أعلن إصابته بفيروس كورونا فى 25 يوليو الماضى وتعافى بعد أيام قليلة.

وقرر الاتحاد القطرى فى بيان: «إنذار تشافى هيرنانديز، مدرب نادى السد، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال قطرى، بسبب عدم الالتزام بالبروتوكول الخاص بالإجراءات الاحترازية والحجر المنزلى والإخلال بالتعهد الموقع من قبله».

ويحتل السد المركز الثالث برصيد 38 نقطة بفارق 8 نقاط عن الدحيل المتصدر قبل 3 جولات على نهاية الموسم، وكان الفريق القطرى قد جدد التعاقد مع المدير الفنى الإسبانى خلال الفترة الماضية بعد التقارير التى أشارت إلى اقتراب رحيله عن الفريق لتولى المهمة الفنية لبرشلونة قبل التعاقد مع كيكى سيتين.