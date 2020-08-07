شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق رحلات الطيران فى أوغندا يهدد رحلة باتريك كادو مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت رحلة الاوغندى باتريك كادو مهاجم الاسماعيلى مع ناديه مهددة بسبب استمرار تعليق رحلات الطيران بدولة أوغندا حيث يتواجد اللاعب هناك منذ مارس الماضى في أعقاب تعليق النشاط الكروى بسبب جائحة كورونا ولايزال ملف عودته غامضاً لاسيما مع عودة مسابقة الدوري حيث يلاقى الدراويش نظيره المصرى البورسعيدى في 14 أغسطس الجارى ، ويأمل كادو في إنهاء قرار تعليق رحلات الطيران ببلاده حتى يتمكن من العودة للقاهرة والمشاركة في مباريات الدوري لاسيما أنها طوق النجاة الوحيد له لحسم مصيره مع الدراويش، حيث رهنت إدارة النادى تحويل إعارته لبيع نهائى أو رحيله بمستواه في الفترة المقبلة بعدما توقف الدوري بعد مباراة وحيدة من الدور الثانى .

وسجل كادو هدفاً واحداً فى آخر مباراة للدراويش أمام الجونة، بالإضافة لهدف آخر فى لقاء ودى بعد تعرضه لإصابة بشد فى العضلة الخلفية فى أول تدريب بالنادى ، ونجح مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فى التعاقد مع المهاجم الدولى الأوغندى "باتريك كادو" قادما من الدورى المغربى قبل ساعات من انتهاء الميركاتو الشتوى لمدة 6 أشهر فقط مع وجود نية للبيع ولكن بتعاقد جديد، وجاء التعاقد مع المهاجم الأوغندى تلبية لاحتياجات الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز وبهدف زيادة الفاعلية الهجومية للفريق والسعى نحو المنافسة على الألقاب

وتلقى الأوغندى باتريك كادو، مهاجم الإسماعيلى، عرضاً للعودة لفريقه السابق نهضة بركان المغربى، إلا أن اللاعب رفض العرض مرحباً بالاستمرار مع الدراويش لرغبته فى البقاء بمصر وعدم الانتقال لأى دورى آخر فى الوقت الحالي.

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ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 بالمسابقة المحلية، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20

كما يحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.