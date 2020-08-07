شكرا لقرائتكم خبر عن بولت لم ينل فرصته الكروية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر أسطورة القوى العداء الجامايكي أوسين بولت، أنه لم ينل «فرصة عادلة» لإثبات نفسه في الدوري الأسترالي لكرة القدم بعد فشل محاولته في أن يصبح لاعباً محترفاً.

وكان بولت حاول اللعب مع سنترال الأسترالي عام 2018 بعد اعتزاله ألعاب القوى، على أمل تحقيق حلم طفولته في أن يصبح لاعب كرة قدم، لكن المفاوضات حول العقد فشلت على الرغم من تسجيله هدفين في مباراة ودية لعبها بقميص الفريق.

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