كشك مدرباً لكرة يد الحصن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أعلن نادي دبا الحصن تعاقده مع المدرب المصري محمد سمير كشك لقيادة فريق كرة اليد لفئة الرجال الذي يتأهب للمشاركة الرسمية الأولى بعد أن تم تكوينه مؤخراً، وتم توقيع العقد مع المدرب المصري بحضور إبراهيم سعيد الدرمكي رئيس مجلس الإدارة وخالد عبدالله المرزوقي رئيس لجنة الألعاب الجماعية وسعيد محمد العامل إداري فريق اليد.

وأكد الدرمكي أن فكرة إنشاء فريق في كرة اليد نبعت من المواهب المميزة والخامات الجيدة التي تزخر بها مدينة دبا الحصن فضلاً عن تلبية رغبة أبناء النادي وتوسيع قاعدة المشاركة.

وأكد خالد المرزوقي أن التعاقد مع المصري كشك جاء بعد مفاضلة بين عدد من الكفاءات التدريبية لاختيار الأفضل والأنسب لمتطلبات المرحلة المقبلة، خاصة وأن الطموحات الحصناوية كبيرة في الوصول بالفريق إلى أعلى المستويات.