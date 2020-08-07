دبا الفجيرة يضم الظاهري

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365” تعاقد دبا الفجيرة مع المدافع محمد سالم الظاهري ليلعب في صفوفه بمصاف دوري الدرجة الأولى.

وسيكون دوري الدرج الأولى «الهواة»، التجربة الأولى لمحمد الظاهري صاحب 29 عاماً، بعد مسيرة طويلة في دوري المحترفين لعب خلالها لأندية العين والوصل والوحدة والشارقة والفجيرة.

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