شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل مانشستر يونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت أندية مانشستر يونايتد وإنتر ميلان وكوبنهاجن وشاختار دونيتسك الأوكراني ربع نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»؛ حيث تغلب إنتر على خيتافي الإسباني (2-صفر)، فيما فاز يونايتد على لاسك لينتس النمساوي (2-1) بعدما كان فاز ذهاباً (5-صفر)، وهو سيقابل كوبنهاجن في دور الثمانية؛ بعد فوزه بثلاثية نظيفة على باشاك شهير التركي.

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