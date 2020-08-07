شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يتعاقد مع الجنيبي ويسلم.. ويجدد للكثيري والعدوة والجساسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم الظفرة لاعبيه: سعيد الكثيري، والمغربي عصام العدوة، والعماني عمران الجساسي، واللاعبان أحمد يسلم، ومحمد إسماعيل الجنيبي الذين سيكونون ضمن قائمة الفريق للموسم الجديد 2020-2021، وحضر مراسم تقديم اللاعبين أحمد عمران القبيسي، عضو مجلس إدارة شركة الظفرة لكرة القدم، رئيس اللجنة الفنية، المتحدث الرسمي باسم الشركة، وعبد الرحيم جمعة مدير الفريق الأول، وسعيد مسعود إداري الفريق.

وأشاد عضو مجلس إدارة شركة الظفرة لكرة القدم بالخماسي، متمنياً أن يقدم اللاعبون الخمسة موسماً متميزاً على المستوى الجماعي والفردي، وأن يحققوا الإضافة التي ينتظرها جمهور الفريق.

وأوضح القبيسي أن مجلس إدارة النادي، يرى أن التجديد لسعيد الكثيري والمغربي عصام العدوة، يأتي في إطار ما يمثله اللاعبان من قوة كبيرة للفريق، وما يتمتعان به من خبرة كبيرة، كما أن التجديد للعماني عمران الجساسي (24 عاماً) الذي يلعب ضمن «فئة المقيم»، يأتي ضمن خطة النادي في بناء فريق المستقبل بعد أن قدم اللاعب خلال موسمه الأول مع الظفرة، مستوى متميزاً استطاع به حجز مكان في تشكيلة الفريق الأساسية في كثير من المباريات، كما أن اللاعب يجيد الأداء في أكثر من مركز يعزز قدراته التكتيكية.

وتمنى القبيسي للاعبين أحمد يسلم (24 عاماً) ومحمد إسماعيل الجنيبي (22 عاماً)، القادمين من بني ياس والوحدة في صفقة انتقال حر، التوفيق خلال مسيرتهما مع الفريق، مؤكداً أن النادي وضع ثقته في اللاعبين من خلال متابعته لمسيرتهما مع نادييهما، مقدماً شكره لناديي الوحدة وبني ياس.

وأبدى اللاعبون سعيد الكثيري وعصام العدوة وعمران الجساسي سعادتهم بمواصلة المسيرة مع الفريق للموسم الجديد، مؤكدين رغبتهم في تقديم موسم يوازي ما قدموه خلال الموسم المنصرم، فيما أكد أحمد يسلم ومحمد إسماعيل الجنيبي سعادتهما بالانضمام للظفرة، مشيرين إلى أنهما لن يجدا صعوبة كبيرة في التأقلم السريع مع اللاعبين.

وفي الختام تقدم اللاعبون بالشكر لمجلس إدارة نادي الظفرة، وشركة الظفرة لكرة القدم، لمنحهم الثقة في الوجود ضمن صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.