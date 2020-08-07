"الأبيض" يُدشن معسكره الخارجي في صربيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشن منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم اليوم الخميس معسكره الخارجي المقام حالياً في العاصمة الصربية بلغراد في إطار استعداداته للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 ، حيث يستضيف الأبيض نظيره الماليزي يوم 8 أكتوبر على أن يغادر بعدها إلى جاكرتا لمواجهة منتخب إندونيسيا يوم 13 أكتوبر،فيما يلتقي تايلند يوم 12 نوفمبر وفيتنام يوم 17 من ذات الشهر في أرض الدولة .

وكانت بعثة منتخب الوطني وصلت إلى العاصمة بلغراد صباح اليوم على متن طائرة خاصة وضمت أعضاء الجهاز الفني والإداري و 28 لاعباً هم :خالد عيسى،علي خصيف،محمد الشامسي، خالد السناني ، محمد برغش ، عبدالعزيز هيكل،سالم راشد، يوسف جابر،خليفة الحمادي، فارس جمعة ، محمد أحمد، وليد عباس،إسماعيل أحمد،ماجد حسن،طارق أحمد ،خميس إسماعيل،عبدالله رمضان،أحمد برمان،فابيو دي ليما ،بندر الإحبابي ، علي صالح، خالد باوزير ، خليل إبراهيم ، عمر عبدالرحمن ، خلفان مبارك ، علي مبخوت، سبيستيان تيغالي ،أحمد خليل .

وكان الأبيض أقام معسكراً داخلياً مغلقاً في مدينة العين لمدة 12 يوماً ركز خلاله الجهاز الفني على الجانب البدني بهدف رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين بعد فترة توقف النشاط الكروي بسبب جائحة كورونا .

ووضع الجهاز الفني برنامجاً متكاملاً لمعسكر صربيا الذي سيستمر حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري بحيث يتضمن أداء تدريبات صباحية ومسائية ومحاضرات نظرية وفيديو وكذلك خوض عدد من التجارب الودية مع أندية صربية .