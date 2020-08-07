الهلال يوسع الفارق مع غريمه النصر الى ٩ نقاط بعد ديربي تاريخي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

وسّع الهلال الفارق في صدارة الدوري السعودي بينه وبين غريمه النصر إلى 9 نقاط؛ بعد فوزه على الأخير بنتيجة عريضة (4-1) في ديربي الرياض الذي أقيم للمرة الأولى في تاريخه خلف الأبواب الموصدة على ملعب الملك فهد الدولي في ختام الجولة الـ23 من البطولة التي استؤنفت الثلاثاء بعد توقف لأكثر من 4 أشهر.

وضرب الهلال أكثر من عصفور بحجر واحد؛ حيث استعاد نغمة الانتصارات على غريمه بعد عامين و10 شهور على آخر فوز هلالي، واقترب الأزرق من تحقيق اللقب قبل 7 جولات من النهاية، وكسب أفضلية المواجهات المباشرة إذا ما تعثر وعاد التساوي النقطي، وأيضاً تجاوز حسابات البداية بعد توقف طويل وظروف مناخية صعبة، في المقابل قدم النصر نفسه بصورة لياقية من دون المتوقع، وفقد فرصة تضييق الفارق وإعادة المنافسة على اللقب لمستوى الإثارة في قادم الأسابيع وتلقى خسارة كبيرة ستدون في سجلات النتائج الكبيرة التي تفوق بها الهلال في السنوات العشر الماضية.

ويدين الهلال بانتصاره للإيطالي جيوفينكو الذي افتتح باب التسجيل في الدقيقة 35 بزاحفة على يمين الحارس الأسترالي براد جونز، والفرنسي فوميز الذي سجل هدفين «54 و 79» والأول كان من ركلة جزاء، والبرازيلي كارلوس إدواردو «59» الذي مارس هوايته التخصصية بهز شباك النصر.

في المقابل جاء هدف النصر الوحيد في الدقيقة 45+1 بواسطة الظهير سلطان الغنام قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول.

وانتقم الروماني رازفان مدرب الهلال من نظيره البرتغالي روي فيتوريا، بعدما تفوق الأول في الدور الأول بهدفين لهدف، واستطاع المدرب الروماني الدفع بتشكيلة مثالية، ولعب على أخطاء دفاع النصر الذي افتقد للبرازيلي الذي كان الغائب الأكبر عن المباراة.

ونجح الهلال في صناعة منطقة ضعف في دفاع النصر جهة الظهير عبد الرحمن العبيد ليسجل منها الهدف الأول ويصنع طريق الحصول على ركلة جزاء؛ حيث سجل منها الهدف الثاني.

ولم يظهر المغربي نور الدين أمرابط أيقونة النصر بكامل لياقته، وتأثر مع بقية زملائه بدنياً، وبعامل الطقس فلم يصنع سوى فرصة واحدة طوال المباراة مرت من رأس البرازيلي جوليانو فوق العارضة، وسدد أخرى تحولت إلى ضربة زاوية.

وأبقى مدرب النصر مهاجمه النيجيري أحمد موسى إلى جانبه حتى أصبحت النتيجة «1-3» ليدفع به بعدما طار الهلال بالنتيجة، في المقابل نجح سالم الدوسري في توزيع جهده ليقود الهلال حتى وإن لم يسجل للأفضلية، واستغل غوميز فرصتين ليساعد الأزرق على الفوز ويرفع رصيده التهديفي إلى 16 هدفاً خلف حمد الله متصدر قائمه الهدافين برصيد 18 هدفاً، والآخر صنع فرصة هدف محقق لجوليانو في الشوط الأول بيد أن الأخير أهدرها.

وكعادة الديربي لا ينتهي من دون ترك نقطة جدل لوسائل الإعلام والجماهير فقد كان لعدم احتساب الحكم الفرنسي بينو باستين ضربة جزاء للنصر في الدقيقة 39 نصيبه من الحديث بعد المباراة؛ حيث أكد الحكم السعودي المعتزل عبد الرحمن الزيد وجود ضربة جزاء لم يحتسبها الحكم عندما شد البرازيلي إدواردو قميص مدافع النصر عمر هوساوي في ركلة ركنية.

وصبت جماهير النصر غضبها على المدرب فيتوريا؛ لأنه على حد وصفها لم يتعامل مع المباراة بما يجب، بينما واصل الروماني رازفان كسب ثقة أنصار الهلال من خلال الأداء والمستوى البدني المميز لفريقه على الرغم من الانقطاع الطويل عن المباريات.

وضمن الجولة نفسها فاز الشباب على مضيفه الوحدة «3-0» ليصعد الأول للمركز السابع «35 نقطة» وتراجع الثاني للرابع برصيد «39نقطة»، وصعد الاتفاق للمركز التاسع؛ بعد فوزه على العدالة «1-0» ليستقر الأخير في المركز الأخير.