«الإمارات للدراجات» يستعد للمشاركة في سباقي «ميلان ـ سان ريمو» و«إل لومبارديا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - للمرة الأولى في تاريخ رياضة الدراجات، ينظم الاتحاد الدولي للدراجات، سباقين مرموقين متتابعين خلال الصيف، هما سباق ميلان ـ سان ريمو، الذي يقام السبت 8 أغسطس، ويليه سباق جولة لومبارديا السبت 15 أغسطس.

ويستعد فريق الإمارات للمشاركة في هذين السباقين المرموقين، حيث يشارك أولاً في سباق ميلان ـ سان ريمو الذي يمتد لـ299 كيلومتراً من مدينة ميلان وصولاً إلى بلدة سان ريمو على الساحل الإيطالي. وينتهي السباق بعد اجتياز مسافتي التسلق الشهيرتين في سيبريسا وبوجيو، يليهما منحدر سريع على مسافة 5 كيلومترات، وصولاً إلى خط النهاية، ما يناسب مهارات النجم فيرناندو جافيريا المتخصص في سباقات السرعة.

وقال فيرناندو جافيريا: «جاء فوزي في بورجوس ليكون دافعاً لي وللفريق وليثبت لي أنني أتمتع بلياقة عالية. نتوقع أن نواجه تحدياً أكبر في سباق ميلان ـ سان ريمو، حيث سيكون مستوى التنافس أعلى. إنه أحد السباقات المفضلة لدي، لكونه ينتهي بسباق سرعة يناسب مهاراتي».

وسينضم جافيريا لتشكيلة قوية تضم عدداً من نجوم الفريق، بمن فيهم ألكسندر كريستوف، وتادي بوجاتشار ودافيد فورمولو، إلى جانب ماكس ريتشيزي، وأوليفييرو ترويا.

وبعد سباق ميلان ـ سان ريمو، يتوجه فريق الإمارات في عطلة نهاية الأسبوع التالية للمشاركة في سباق «إل لومبارديا» الذي يمتد لـ243 كيلومتراً بين مدينة بيرجامو، وبلدة كومو الساحرة.

وسيقود فابيو آرو تشكيلة الفريق المشاركة في سباق «إل لومبارديا»، وتضم فاليريو كونتي ودييجو أوليسي، وإدوارد رافاسي، وأليساندرو كوفي، إلى جانب براندون ماكنالتي وألكسندر ريابوشينكو.

كما يقام سباق جران بيمونتي (12 أغسطس) بين السباقين المرموقين، وهو سباق يوم واحد يمتد لـ187 كيلومتراً، انطلاقاً من سانتو ستيفانو بالبو وصولاً إلى بارولو. وسيقود آرو التشكيلة، كما في سباق «إل لومبارديا» مع تغيير طفيف، حيث سينضم كريستيان مونوز إلى الفريق، بدلاً من براندون ماكنالتي.