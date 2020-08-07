ختام ورشة عمل مكافحة المنشطات في رياضة الدراجات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم الاتحاد العربي للدراجات الجمعة، دورة تدريبية لمدربي دراجات الطريق التي تعقد عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بعد، ويشارك فيها 40 دارساً يمثلون 17 اتحاداً عربياً ويحاضر فيها المحاضر المعتمد والمتخصص في هذا المجال من الجزائر الدكتور إلياس لروي ويشرف عليها الأمين العام للاتحاد المستشار إسماعيل سالم الحوسني.

ويتلقى المشاركون في هذه الدورة معلومات أساسية عن كيفية اختيار وتأسيس لاعبي الدراجات الهوائية وكيفية تطوير مستواهم وتنمية قدراتهم خلال مراحلهم السنية المختلفة ووصولاً لتحقيق أفضل النتائج والبطولات في المنافسات التي يشاركون فيها.

من جانب آخر، اختتم الاتحاد الأربعاء الماضي ورشة عمل مكافحة المنشطات في رياضة الدراجات التي قام بتنظيمها عن بعد بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات بدولة الإمارات، وافتتحها كل من الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات والدكتورة ريما محمد الحوسني رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات وأدارها الأمين العام للاتحاد وشارك فيها الدكتور محمد وجيه عزام نائب رئيس الاتحاد الدولي والعربي رئيس الاتحادين الإفريقي والمصري للدراجات عضو لجنة مكافحة المنشطات بالاتحاد الدولي للدراجات وفيصل حاجي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد واللجنة الوطنية والمدعوين من قبل الاتحاد العربي ممثلي الاتحادات الوطنية العربية للدراجات، وتابعها مباشرة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي عدد كبير من المهتمين وحاضر فيها من جانب اللجنة الوطنية الدكتور أحمد إبراهيم الذي بدأ عرضه بنبذة تاريخية لأبرز وأشهر حالات تناول المنشطات في عدد من الرياضات المختلفة ومن بينها رياضة الدراجات التي تم اكتشافها وتم فيها إيقاف اللاعبين مدى الحياة أو لمدد مختلفة وحرمانهم من المشاركة في المنافسات والبطولات طوال فترات الإيقاف علاوة على تجريدهم من الميداليات والمراكز التي قاموا بتحقيقها، كما قام بذكر مخاطر تناول المنشطات على اللاعبين ومضارها وآثارها السلبية عليهم وعلى اللعبة التي يمارسونها، وانتهت الورشة إلى عدد من التوصيات من بينها التشجيع على التغذية الطبيعية المفيدة للرياضيين والامتناع عن تناول المواد المنشطة والأغذية التكميلية ومواد الطاقة غير الموثوق فيها، ونشر ثقافة مكافحة تناول المنشطات وبيان أضرارها من خلال نشرات ومواد تثقيفية تبث على وسائل التواصل، لتصل إلى كافة شرائح الرياضيين من كافة الأعمار ومختلف الرياضات.