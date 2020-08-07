كاسيميرو: والدتي ربتنا وحيدة.. والكرة طوق نجاتي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

قال مدافع الوسط البرازيلي كاسيميرو (28 عاماً) لاعب ريال مدريد الإسباني إنه لاعب بدرجة مدرب، وأضاف البرازيلي الذي نصب لعبة «ويسكووت» في منزله: «أحاول دائماً التفكير بحلول مسبقة كما يفعل المدرب، أحياناً التفاصيل الصغيرة وأمتار في الأمام أو الخلف تحدث فارقاً في المباراة».

وتحدث كاسيميرو عن تفاصيل شخصية في حياته، فقال: «تشتكي زوجتي من كثرة مشاهدة المباريات حتى بين فرق صينية». وتحدث عن لعب كرة القدم الذي كان طوق نجاة في حياته وقال: «والدتي ماجدا ربتنا وحيدة، وبدأت لعب الكرة مع أشقائي بسن الـ8، كنت أقطع 6 أميال لألعب في نادي موريرا وغالباً آتي بمعدة فارغة لأن عليّ توفير المال لشراء حذاء وزي».

وكانت والدة كاسيميرو تسميه «كارلينيوس» وظنت أن الكرة مجرد هواية لابنها لكنها عندما شاهدت أول عقد احتراف مع ساوباولو بسن الـ16 أدركت أن مستقبله مع الكرة، ويضيف: «وصلت لما وصلت إليه بفضل والدتي والقيم التي علمتني».

وعبر كاسيميرو عن شعوره الرائع بالوجود يومياً مع أيقونته زين الدين زيدان، وقال: «لم يكن على أيامنا الكثير من أجهزة التلفاز لكنني كنت أقف خلف زجاج الحانة لأشاهد زيدان وهو يلعب مع الجالكتيكوس، كان زيدان وروبرتو كارلوس وفيجو ورونالدو وراؤول وكاسياس أيقوناتي وأبطالي وأقول لزيدان دائماً أنت لا تدرك فعلاً قيمتك عندي حتى بعدما خطفت لقب مونديال فرنسا من البرازيل، الآن أعيش الحلم، زيدان يدربني وبقية النجوم أراهم يومياً في ملعب التمرينات». وشدد كاسيميرو على ضرورة اللطف في كل الأوقات، وقال: «أتحدث بهدوء مع الجميع، من الضروري أن تكون لطيفاً سواء أكان، من تتحدث إليه، صحفياً أو مدرباً أو حكماً أو شخصاً بالشارع، عليك أن تعامل الجميع باحترام ولطف، أنا شخصياً أحب الفوز دائماً، لكن مع المحافظة على الرقي الأخلاقي».

وحلّق لاعبو الريال الخميس لمدينة مانشستر الإنجليزية في أول رحلة خارج إسبانيا منذ 7 أشهر للإقامة في فندق لاوري قبل مواجهة مانشستر سيتي وهو أول فريق إنجليزي يواجهه الريال منذ ليفربول في نهائي كييف 2018 ووصفها كاسيميرو بـ«الليلة السحرية» وأضاف:«لم نكن حينها ندرك عظمة الإنجاز، لعبنا أمام فريق كبير ومدرب كبير، لا أعتقد أننا فزنا، لأن محمد صلاح تعرض لإصابة، جاريث بيل كان مذهلاً في تلك المباراة».