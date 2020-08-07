«جوجيتسو الوحدة» يشيد بالمعسكر التدريبي الصيفي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت السبت الماضي منافسات كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو على أرض جوجيتسو أرينا، وسط إجراءات احترازية صارمة، وشهدت البطولة منافسات حماسية في فئات الناشئين والشباب والكبار، ليحصد نادي الوحدة في ختامها كأس فئة الشباب.

وأكد نجوم نادي الوحدة للجوجيتسو والكادر الإداري للنادي أن فوزهم بلقب فئة الشباب في كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو عزز ثقة الفريق بأهمية مشاركتهم في أنشطة المعسكر التدريبي الصيفي، الذي نظمته مجموعة الرؤية العالمية للاستثمار بإشراف من اتحاد الإمارات للجوجيتسو في فندق نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، في ظل الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية الصحية المعتمدة من الهيئات المحلية والاتحادية المعنية، وبالتوازي مع تطبيق سلسلة من بروتوكولات السلامة والوقاية الصارمة التي حددها الاتحاد للوقاية من جائحة كوفيد-19.

وقال مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية باتحاد الجوجيتسو: «كنا سعداء للغاية لما رأيناه من تحسّن في القدرات البدنية والفنية لجميع اللاعبين خلال مشاركتهم في المعسكر الصيفي الأول، وقد بذل جميع اللاعبين جهوداً دؤوبة لاكتساب القدرات والمهارات التي تؤهلهم لإحراز النصر في بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو؛ وتجلى ذلك بوضوح من خلال أدائهم الاستثنائي في منافسات البطولة. وتركَّز هدفنا في اتحاد الجوجيتسو على تعزيز جاهزية اللاعبين، حيث تميزت الجولة النهائية بمنافسات حماسية حتى اللحظات الأخيرة، واستمتعنا بمشاهدة نزالات حاسمة حددت الفريق الفائز بجدارة في كل فئة».

وبدوره، أكد أحمد الجنيبي، مدير أكاديمية نادي الوحدة للجوجيتسو أن فوز النادي بلقب فئة الشباب في كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو عزز ثقة الفريق بأهمية مشاركتهم في أنشطة المعسكر وقال: «تميّز نهائي كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو بمنافسات قوية بين مُختلف الأندية المُشاركة، ونحن سعداء جداً بإحراز هذا النصر الثمين الذي سيمنحنا زخماً إضافياً لنحتل الصدارة مع حلول نهاية الموسم ونتطلع حالياً للمشاركة في الجولة الأخيرة من بطولة أم الإمارات للجوجيتسو، والتي تُمثل ختام منافسات الموسم، ويُعتبر الفوز ببطولة أم الإمارات أمراً حاسماً بالنسبة لنا في نادي الوحدة، لأنه سيشكل باكورة انتصاراتنا في هذه البطولة. ونعتقد أن تصدّرنا خلال الجولتين الأوليين سيمنحنا فرصة كبيرة لتحقيق الفوز».