42 حكماً عربياً يشاركون في دورة حكام الجولف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق مساء الجمعة دورة دراسات حكام الجولف للمستوى الأول، والتي يشرف عليها المحاضر والحكم الدولي الأردني هاني العبد اللات رئيس الاتحاد الأردني للجولف رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العربي للجولف، وتستمر الدورة التي تشهد مشاركة 42 حكماً من الجنسين حتى يوم السبت، وتأتي ضمن أجندة الاتحاد العربي للجولف والهادفة للارتقاء بكوادر اللعبة الفنية والتحكيمية والتنظيمية، إلى جانب نشر اللعبة والارتقاء بمستوى ممارسيها ونجومها وصولاً للعالمية.

وثمن عادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي للجولف المشاركة الكبيرة بهذه الدورة الهادفة والمرنة والمتاحة للجميع وبالمجان، وتستهدف حكام هذه الرياضة إلى جانب العاملين باللعبة من مدربين أو إداريين وحتى من لاعبين قدامى بوطننا العربي، مؤكداً حرص «عربي الجولف» ووفق توجيهات رئيسه الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، وبمتابعة من المكتب التنفيذي للاتحاد على إقامة مثل هذه الدراسات والتي تعتبر ضمن أجندة الاتحاد السنوية.

وأعلن المحاضر الدولي هاني العبد اللات أن الدورة مجانية ومفتوحة للعاملين بساحات اللعبة وخاصة للمستوى الأول لحكام اللعبة، وستقام بنظام الاتصال المرئي «عن بعد» وتحظى الدورة بموافقة الاتحاد الدولي للجولف (R&A)، خلال حصص على مدار ساعتين باللغة الإنجليزية، وعلى مدار يومي الدورة.

وعقب ختامها سيتم إرسال رابط الامتحان عبر البريد الإلكتروني لكل مشارك أكمل الدورة ليقدم الامتحان في الوقت الذي يراه مناسباً ضمن الفترة المحددة، وأكد هاني أنه سيتم منح شهادات معتمد من (R&A) للناجحين بالدورة كل حسب درجته في الامتحان.