إنتر الإيطالي يثبت عقد التشيلي سانشيز حتى 2023



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع المهاجم التشيلي اليكسيس سانشيز عقداً لثلاث سنوات مع إنتر الإيطالي بعقد حر قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد إعارته إلى الفريق اللومباردي الموسم الماضي.

وقال فريق مدينة ميلانو في بيان الخميس: «انضم اليكسيس سانشيز إلى نيراتزوري بعقد حر».

ويمتد عقد اللاعب البالغ 31 عاماً مع إنتر إلى 30 يونيو 2023.

وكان مدرب يونايتد النرويجي أولي جونار سولسكاير أكد الأربعاء بعد تأهل فريقه إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، أن عقد سانشيس مع إنتر أصبح دائماً.

وسجل سانشيز، لاعب أودينيزي الإيطالي وبرشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي السابق، 4 أهداف في 31 مباراة مع إنتر.

وقال سولسكاير: «أمضى اليكسيس فترة جيدة هناك، هو لاعب جيد لذا نتمنى له الأفضل».

وأشاد أنتونيو كونتي مدرب إنتر بأداء سانشيس برغم غيابه لأكثر من شهرين مطلع الموسم بسبب إصابة في قدمه.

وقال لشبكة «سكاي» الإيطالية: «أعتقد أن خطوة استقدام اليكسيس رائعة من قبل النادي، بالنظر لظروف استقدامه. كان انتقالاً جيداً».