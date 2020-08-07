ليكرز يسقط أمام ثاندر.. وجيمس يرد على ترامب: لا نهتم بما تقوله



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد أن ضمن صدارة المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، سقط لوس أنجلوس ليكرز في المباراة الأولى بعد هذا الإنجاز، بخسارته أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 86-105 الأربعاء في اختبار لما قد ينتظره في الأدوار الإقصائية.

ولم يتقدم ليكرز لأي لحظة طيلة المباراة في سابقة من نوعها هذا الموسم، ليتعرض للخسارة الثانية منذ الاستئناف مقابل فوزين.

وكان كريس بول أفضل مسجل برصيد 21 نقطة، أضاف إليها الإيطالي دانيلو غاليناري 19 ليحقق ثاندر فوزه الـ42 هذا الموسم مقابل 25 هزيمة، ويبقى رابعاً في الغربية بفارق مباراة عن يوتا جاز الذي تفوق على ممفيس غريزليز.

فيما كان جيمس الأفضل من جانب ليكرز مع 19 نقطة و11 متابعة في 30 دقيقة، واكتفى انتوني ديفيس بتسع نقاط وخمس تمريرات حاسمة.

وقال «الملك» بعد اللقاء: «علينا مواصلة العمل على بعض الأمور، لقد غبنا عن المنافسات لأربعة أشهر ونصف الشهر».

وأشرك المدرب فرانك فوغل جميع لاعبي ليكرز في المباراة لاختبارهم قبل انطلاق الأدوار الإقصائية في فقاعة أورلاندو، حيث استأنفت المنافسات الأسبوع الفائت بعد توقف قرابة أربعة أشهر.

وعلّق جيمس: «لدينا بعض اللاعبين يعتبرون جدداً على النظام، نحاول فقط أن نشرك الجميع ونضعهم في الأجواء».

ورد جيمس أفضل لاعب في الدوري في 4 مناسبات بعد اللقاء على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصف اللاعبين الذين يركعون على ركبة واحدة خلال النشيد الوطني تضامناً مع حركة «حياة السود مهمة» بالتصرف «المشين»، مضيفاً: «عندما أراهم يركعون، أطفئ التلفاز، لا تهمني المباراة».

وقال جيمس: «لا أعتقد أن مجتمع كرة السلة حزين لخسارة مشاهدته للمباراة».

وتابع المتوج بلقب الدوري ثلاث مرات: «المباراة ستستمر من دون أن يشاهدها، بإمكاني التحدث نيابة عنا نحن جميعاً الذين نحب رياضة كرة السلة ولا نكترث لما يقوله».

وكانت الفرصة متاحة أمام أورلاندو ماجيك وبروكلين نتس لضمان تأهلهما إلى الأدوار الإقصائية عن المنطقة الشرقية، إلا أن الأول سقط أمام تورونتو رابتورز حامل اللقب 99-109، فيما خسر الثاني أمام بوسطن سلتيكس 115-149.

وسجل فريد فان فليت 21 نقطة هي الأعلى في اللقاء أضاف إليها 10 تمريرات حاسمة أسوة بكايل لاوري ليقودا رابتورز إلى الفوز.

فيما مني ماجيك بخسارته السابعة والثلاثين مقابل 32 انتصاراً، ليبقى ثامناً متخلفاً بنصف مباراة عن بروكلين نتس الثامن.

وكان جايلن براون أفضل مسجلي سلتيكس برصيد 21 نقطة أضاف إليها جايسون تايتوم 19 حيث سجل سبعة لاعبين من بوسطن عشر نقاط على الأقل، ليحقق الفريق أعلى رصيد تهديفي في الموسم حتى بغياب كيمبا ووكر.