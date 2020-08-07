«دبي البحري» يهنئ «الشارقة» بإعادة تشكيل مجلس الإدارة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بمناسبة إعادة تشكيله برئاسة خالد جاسم المدفع، وعضوية أحمد عبيد القصير وحسن الزعابي وحميد الكندي وحميد المهيري وحياة آل علي وعبدالله السلامي وفهد الخميري ومحمد الكمالي.

وأعرب ابن مسحار عن أمنياته الصادقة هو وإخوانه في مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لمجلس إدارة نادي الشارقة بالتوفيق والنجاح وتحقيق الأهداف المنشودة والعمل على استمرار النجاحات والمحافظة على المكانة الريادية لدولتنا في كافة الأصعدة والمجالات.

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