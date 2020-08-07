محمد رشوان يشارك في افتتاح الدورة التدريبية للأولمبياد الخاص



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك أيقونة الجودو الأولمبية البطل الأولمبي محمد علي رشوان، بكلمة افتتاحية في الدورة التدريبية الإقليمية الافتراضية باستخدام تقنية ZOOM والتي تتناول أساسيات تدريب الجودو للاعبين في ضوء العودة الآمنة لأنشطة الأولمبياد الخاص، والتي يشارك فيها عدد كبير من المدربين والمدربات من مختلف الدول العربية ويشرف عليها الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولى، ويقوم الأولمبياد الخاص المصرى بتنظيمها يوم 10 أغسطس.

ويأتي حرص محمد رشوان، على المشاركة في هذه الدورة دعماً منه لحركة الأولمبياد الخاص والدور الذى تقوم به في خدمة رياضات ذوي الإعاقة الفكرية، ومن بينها رياضة الجودو؛ حيث تسعى الرئاسة الإقليمية إلى نشر تلك الرياضة، لتحفيز برامج المنطقة على المشاركة في الألعاب العالمية الصيفية بألمانيا 2023 بأكبر عدد من الدول واللاعبين.

ويلقي المحاضرة الرئيسية الدكتور شريف هنوهم، الأستاذ بكلية التربية بنين جامعة حلوان، المحاضر الدولي المعتمد في الأولمبياد الخاص، نائب رئيس اللجنة الفنية لرياضة الجودو بالألعاب العالمية بأبوظبى 2019، رئيس منطقة القاهرة والجيزة للجودو ومدرب منتخب مصر السابق.