الاتحاد العراقي يسعى للحصول على الموافقات لعودة التدريبات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

بدأت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، بالتحرك نحو خلية الأزمة الخاصة بمتابعة جائحة «كورونا» من أجل الحصول على الموافقات الرسمية لفرق الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للبدء بالتجمع وممارسة الوحدات التدريبية بعد توقف طويل جداً فرضته الجائحة.

وذكر مصدر في الهيئة التطبيعية، أن الهيئة أرسلت كتاباً رسمياً لخلية الأزمة للحصول على الضوء الأخضر من أجل إطلاق التدريبات الجماعية سواء للمنتخبات الوطنية أو فرق الأندية.

وأضاف أن الهيئة التطبيعية أبلغت وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال بطلبها ليتحرك رسمياً في مجلس الوزراء للحصول على الموافقات الرسمية من أجل إعادة الحياة للملاعب الكروية بعد توقف طويل، متوقعاً، بأن هناك احتمالات كبيرة جداً للحصول على الموافقة من قبل خلية الأزمة، لأن الجائحة بدأ العالم بأسره في التعايش معها.

ولفت إلى أن الجهات المسؤولة بخلية الأزمة هي من تحدد انطلاق التدريبات من عدمه سواء لفرق الدوري أو للمنتخبات الوطنية، لأن قراراتها ملزمة للجميع ولا يمكن مخالفتها أو الاستهانة بها.

يذكر أن إدارات الأندية طالبت لجنة المسابقات بتأجيل انطلاقة الدوري لمدة شهر واحد بسبب تأخر تدريبات فرقها الكروية.