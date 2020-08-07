«تنفيذية كرة الصالات» تناقش أجندة المرحلة المقبلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تعقد اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات برئاسة عبد الملك جاني اجتماعاً مهماً في الخامسة من مساء الأحد في مقر اللجنة بالشارقة لمناقشة أجندة الموسم الجديد 2020-2021 وما تبقى من الموسم الماضي 2019-2020 وهي مباريات البلاي أوف وبطولة الكأس، وفتح باب تسجيل وقيد اللاعبين للموسم الجديد.

وتعقد اللجنة اجتماعاً عن بعد عبر تطبيق زوم مع ممثلي الأندية في الخامسة من مساء الاثنين.

وأشاد عمران عبد الله النعيمي أمين سر عام اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات ومشرف عام مسابقات كرة الصالات بالجهود المبذولة من مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الإمارات لكرة القدم للارتقاء باللعبة والعمل على تطويرها من موسم لآخر بفضل الجهود المبذولة من كافة أطراف اللعبة، كما أشاد بتعاون الأندية مع اللجنة التنفيذية، متمنياً التوفيق للجميع خلال الفترة القادمة خصوصاً أن اللعبة تستعد للدخول في الموسم الثاني عشر منذ إشهارها رسمياً.