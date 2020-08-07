النيجيري أولابي ينتقل إلى نفط ميسان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

جدد المحترف النيجيري رحيم أولابي تواجده في الدوري العراقي لكرة القدم للموسم الثامن على التوالي، بعد أن وقع عقداً رسمياً مع الهيئة الإدارية لنادي نفط ميسان بشكل رسمي، ليكون أول محترف أجنبي في صفوف الفريق.

وكان أولابي قد تواجد في الموسم الماضي في الدوري العراقي مع فريق الكهرباء، علماً أن اولابي جاء إلى الدوري العراقي قبل سبعة مواسم عن طريق نادي الزوراء، ومن ثم بدأ يتنقل بين فرقه، حيث مثل فرق المصافي وأمانة بغداد والنجف والحدود، وهو من المهاجمين الجيدين الذين يجيدون تسجيل الأهداف عبر أقصر الطرق وباتت له علاقة طيبة مع الجمهور العراقي.