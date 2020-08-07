بيع نادي روما إلى رجل أعمال أمريكي مقابل 700 مليون دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي روما الايطالي الخميس تغييراً في ملكيته بعد شراء الملياردير الأمريكي دان فريدكين فريق العاصمة مقابل 591 مليون يورو (700 مليون دولار أمريكي).

واشترى فريدكين (54 عاماً) أسهم النادي الإيطالي من رجل الأعمال مواطنه جيمس بالوتا (62 عاماً).

وقال النادي في بيان: «يؤكد نادي روما أن اتفاقاً قد حصل الليلة بين ايه أس روما أس بي في، أل أل سي، المساهم الأكبر في روما أس بي ايه ومجموعة فريدكين بشأن بيع النادي».

وتابع «تُقدّر العملية بـ591 مليون يورو»، ويتوقع أن يتم التوقيع قبل نهاية أغسطس الجاري.

واشترى بالوتا ثلثي أسهم النادي في 2012، لكنه استحوذ على الأسهم بأكملها منذ 2014.

ويتولى فريدكين الذي يتخذ من هيوستن مقراً له منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة فريدكين، وهي مجموعة تعمل بشكل خاص في قطاع السيارات، الفنادق وعالم الترفيه.

وقال فريدكين في بيان: «جميعنا في مجموعة فريدكين سعداء باتخاذ خطوات لتكون جزءاً من هذا النادي والمدينة الأيقونية».

وتابع: «نتطلع لإنهاء الصفقة في أسرع وقت ممكن، وندمج أنفسنا في عائلة روما».

وبحسب مجلة فوربس، تُقدّر ثروته باكثر من 4 مليارات دولار ليكون الرقم 504 على لائحة أثرياء العالم.

ويتوقع أن يتولى ابنه راين المهام الإدارية اليومية للنادي.

وقال بالوتا: «في الشهر الماضي، أظهر دان وراين فريدكين التزاماًَ كاملاً بإنهاء الصفقة ونقل النادي إلى الأمام بطريقة إيجابية».

ولم يكن بالوتا الذي يتخذ من بوسطن مقراً له والقليل الظهور في العاصمة محبوباً لدى جماهير روما، خصوصاً في ظل إدارته ملفي أسطورتي النادي المعتزلين فرانشيسكو توتي ودانييلي دي روسي.

وكان مشروع بالوتا الأكبر بناء ملعب جديد للنادي في جنوب العاصمة، لكنه واجه تأخيراً لأسباب قانونية وبيروقراطية، ولا يزال ضمن مرحلة التخطيط.

وحل روما، حامل لقب الدوري ثلاث مرات آخرها في 2001، في المركز الخامس في الموسم المنصرم، فيما يعود تتويجه الأخير إلى كأس إيطاليا في 2008.

وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 2018، لكنه لم يتأهل إلى المسابقة الأوروبية في آخر موسمين، وهو يواجه إشبيلية الاسباني الخميس في ثمن نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».