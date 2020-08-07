الإنتاج الحربى يبدأ التدريب على فترتين لرفع الحمل البدنى قبل مواجهة الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فريق الانتاج الحربى التدريب على فترتين صباحاً ومساء لرفع الحمل البدنى للاعبين قبل مواجهة الاهلى المقرر لها 14 أغسطس الجارى بالجولة 19 لمسابقة الدوري العام ، ويقود مران الفريق بشكل مؤقت مجدى عبد العاطى المدرب العام للفريق لحين عودة مختار مختار المدير الفنى للفريق الذى تعافى من فيروس كورونا مؤخراً ، وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة نادي مصر والإنتاج الحربي والمقرر اقامتها في الرابعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد الكلية الحربية، وذلك نظرا لعدد العينات الإيجابية التي ظهرت في تحليل ڤيروس كوڤيد-١٩ الذي اُجري للاعبي وجهاز الفريق الأول بنادي الإنتاج الحربي.
وأعلن خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي تعافي 11 فردا من فريقه من فيروس كورونا سواء لاعبين أو أعضاء الجهاز الفني والإداري، وقال مهدي في تصريحات خاصة لـ الخليج 365:"ظهرت نتيجة المسحة التي أجراها لاعبو الإنتاج الحربي وجاءت نتيجتها شفاء 11 فردا من الفريق من فيروس كورونا سواء لاعبين أو جهاز فني أو إداري وتتبقي حالة واحدة للاعب بالفريق لم يخضع للمسحة لمنحه فرصة للتعافي بشكل أفضل وبذلك تخلو صفوف الإنتاج من إصابات كورونا باستثناء حالة وحيدة.
أخطر خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى لاعبيه بتوقيع عقوبات مشددة على أى لاعب يتعرض للإصابة مجددًا بفيروس كورونا بغية إلزام اللاعبين بعدم التهاون والالتزام بتشديد الإجراءات الاحترازية حتى لا يتكرر الموقف الذى تعرض له الفريق بإصابة 18 لاعبًا دفعة واحدة بالفيروس اللعين لاسيما قبل عودة بطولة الدوري.
وانتهى مسئولو الإنتاج الحربى من تركيب بوابات التعقيم وقياس الحرارة على مدخل النادي قبل بدء عودة اللاعبين للتدريبات مرة أخرى لمواجهات تداعيات انتشار فيروس كورونا.
ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.
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