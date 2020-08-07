«رغم تطبيق تقنية الفار»..النادي المصري: نفس الأخطاء..ولن نصمت على الظلم التحكيمي في مباراة الزمالك

أعرب عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي،عن استياءه من حكم مباراة فريقه أمام الزمالك، في الدوري المصري.

وقال "حلبية" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب أون"، المُذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت": مستاء جدًا من إدارة الحكم للمباراة، كانت هناك حالة طرد واضحة على لاعب الزمالك ولم يحتسبها، ومصر كلها رأت أن الكرة ركلة جزاء ولكن هو لم يحتسبها، لمصلحة من ذلك!.

وأضاف: مثلما الزمالك في عرض نقطة أيضًا المصري في عرض نقطة، المباراة كانت سجالا بين الفريقين، ومثلما كان الأبيض يعاني من غيابات ،المصري أيضًا كان يعاني من الغيابات".

وتابع: أنا مسؤول عن كلامي، قبل ذلك كنا نقول خطأ حكم وهو بشر ولم نعلق، لكن بعد تطبيق تقنية الفار نجد نفس الأخطاء, معقبا: لن نصمت بعد ذلك على أخطاء التحكيم، ولن نسكت على الظلم.

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وأختتم "حليبة" حديثه قائلا: عبد الظاهر السقا تحدث مع الحكم واعترف له الأخير أن الكرة كانت ركلة جزاء، ولكنه احتسب الخطأ على الاحتكاك الأول.

جديرا بالذكر استطاع نادي الزمالك تحقيق الفوز على المصري البورسعيدي بهدف دون رد، أحرزه محمود علاء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

شهدت اعتراضات بالجملة على حكم المباراة من قبل المصري، بعد تدخل محمد حسن بقوة على فريد شوقي في وسط الملعب، وذلك في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، بالإضافة لعدم احتساب ركلة جزاء للفريق البورسعيدي.