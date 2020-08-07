«مصلحتك كانت في عودة الدوري»..شوبير ساخراً: أخباركم ايه؟ الدوري رجع ولا لا؟

أعرب أحمد شوبير مقدم البرامج بقناة أون تايم سبورت بتصريحات تلفزيونية عن سعادته بعودة بطولة الدوري من جديد .

وقال "شوبير" خلال تقديم برنامج "ملعب أون" والمذاع عبر فضائية "اون تايم سبورت": أخباركوا ايه؟ الدوري رجع ولا لا ؟ اتفرجتوا على الماتش ولا لا؟ ايه رايكوا الحياة لما عادت الزمالك لما لعب والمصري لما لعب والتلفزيون لما نقل والناس اتفرجت واتجادلت والحكم وغيره" فأيهما أفضل؟.

وأضاف: ايه رأيكم؟ عايز اسمع فأنا سمعي ضعيف ولكن عموما عاد الدوري العام وما سأقوله في غاية الأهمية "سيبكم من التصريحات وهلعب ومش هلعب ميهمنيش ميفرقش معايا".

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وتابع: انا أقصد من كانوا يهاجمون شخصي المتواضع "دوري ايه اللي جاي تقول عليه" فالدوري قد عاد وكنت أطالب بعودة الدوري من أجلك كزمالك وأهلي واسماعيلي فكمثال الوداد والرجاء يلعبان في الدوري المغربي واذا كان هدفك بطولة افريقيا فعليك الاحتكاك بمباريات أكثر من ما انصحك بيه.

واختتم: مصلحتك كانت في عودة الدوري فهل الأفضل ان تستعد بمباريات ودية أم بمباريات رسمية قبل مواجهات افريقيا؟ من الممكن أن أهاجم وقد تعودت على ذلك ولكن حين يتبين أني على صواب فمن المفترض أن يعتذر الآخرين.