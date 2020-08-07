رضا عبد العال: علامات استفهام علي تراجع مستوي مصطفى محمد بعد الزواج

قال رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن مصطفي محمد، مهاجم القلعة البيضاء، اصبح بعيدًا تمامًا عن مستواه خلال مباراة المصري البورسعيدي, وعليه أن يعيد حساباته مرة أخري ويعود لمستواه الذي بدأ به الموسم.

وأضاف "عبدالعال" خلال لقائه ببرنامج "البريمو"المذاع عبر فضائية "Ten": هناك علامات استفهام حول تراجع أداء مستوي مصطفى محمد بعد الزواج،معقبا: محتاج بعد الجواز يروح ياكل طاجن كوارع علشان يرجع للفورمة .

وتابع: تألق أسامة فيصل يجب أن يكون حافز لمصطفي محمد ويقاتل من أجل حجز مكانة أساسية فى التشكيلة خلال الفترة المقبلة.