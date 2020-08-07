قال رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن مصطفي محمد، مهاجم القلعة البيضاء، اصبح بعيدًا تمامًا عن مستواه خلال مباراة المصري البورسعيدي, وعليه أن يعيد حساباته مرة أخري ويعود لمستواه الذي بدأ به الموسم.
وأضاف "عبدالعال" خلال لقائه ببرنامج "البريمو"المذاع عبر فضائية "Ten": هناك علامات استفهام حول تراجع أداء مستوي مصطفى محمد بعد الزواج،معقبا: محتاج بعد الجواز يروح ياكل طاجن كوارع علشان يرجع للفورمة .
وتابع: تألق أسامة فيصل يجب أن يكون حافز لمصطفي محمد ويقاتل من أجل حجز مكانة أساسية فى التشكيلة خلال الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر رضا عبد العال: علامات استفهام علي تراجع مستوي مصطفى محمد بعد الزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.