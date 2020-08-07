«بعد تصريحاته عن الخطيب»..عدلي القيعي يهاجم مصطفى يونس: أبناء الأهلى يساهمون في رفعته

شن المهندس عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الاهلى، هجوما حادا مصطفى يونس بعد تصريحاته عن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى, انه ليس من أبناء النادى ولكن من أبناء نادي النصر.
وقال "القيعى" خلال تقديم برنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر فضائية "الأهلى": أبناء الأهلى هى التى تساهم فى رفعة الأهلى، والتى وضعت الأهلى فوق الجميع، ومحمود الخطيب جاء الأهلى تحت 18 سنة وساهم فى الألقاب والتتويجات ولم يسئ للأهلى في أي وقت.
وأضاف : دائما الأهلى يضم النجوم المميزين فى ظل عملية الاحتراف، فكل لاعب يحترم الأهلى ويضع مصلحة الأهلى فوق مصلحته فهو ابن النادى، ومفيش لاعب بيمن على الأهلى، فالأهلى هو مهندس الصفقات، هو صاحب البطولات وصاحب الفضل على جميع لاعبيه، ولكن كيف تكون ابن النادى وتسيء للنادى ورموزه".
وأختتم "القيعي" حديثه قائلا: ابن النادى هو الذى لا يسيء مهما علم من أسرار ولا يبوح بها احتراما لكيان النادى، وأتمنى ألا يكون عرض مصطفى يونس بوجود قطعة أرض فى القاهرة لبناء مدينة الأهلى واستاد الاهلى، اللى تم رفضه سبب خلافه مع الأهلى وسبب هجومه على مجلس الإدارة.
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