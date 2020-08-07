شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لوائح يكشف عن موقف الأهلى من رمضان صبحى وحلول الإبقاء عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خبير اللوائح الرياضية نصر عزام، عن موقف رمضان صبحى مع الأهلى بعد أن انتهت فترة إعارته مع الفريق من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، وعن إمكانية تمديد إعارته حتى نهاية الموسم، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك يمكن استمرار صبحى مع النادى الأهلى هذا الموسم فى حالتين، الأولى إذا اتفق الأطراف على مد الإعارة حتى نهاية الموسم وفقا لشروط جديدة، أما الحالة الثانية فى إذا اتفق الأطراف على استعارة اللاعب لموسم جديد أو انتقال نهائى لصالح النادى الأهلى.





وكتب عزام، فى سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، أن عقد الإعارة الثلاثى هو الذى يحدد تاريخ نهاية الإعارة، فإذا كان تاريخ انتهاء الإعارة محدد بنهاية شهر يوليو فتنتهى الإعارة فى هذا التاريخ، وبالنسبة لإمكانية امتداد الاعارة فى ضوء توصيات الفيفا الجديدة المتعلقة بكوفيد 19، موضحا أن الفيفا أوصت بشدة الأطراف بالاتفاق على مد مدة الإعارة وعقد اللاعب ليستمر اللاعبين مع أنديتهم حتى استكمال الموسم وقبل الانضمام لأنديتهم الأصلية لبدء الموسم الجديد، وذلك للحفاظ على سلامة المسابقات.





وتابع عزام، ولكن هذا ليس قرار ملزم للأطراف حيث فى حالة عدم الاتفاق على مد الإعارة، ستنتهى الإعارة وتسجيل اللاعب مع النادى فى الميعاد المحدد لنهاية الاعارة بالعقد.

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وأشار عزام، أنه بناء على ذلك يمكن استمرار اللاعب رمضان صبحى مع النادى الأهلى هذا الموسم فى حالتين، الأولى إذا اتفق الأطراف على مد الإعارة حتى نهاية الموسم وفقا لشروط جديدة، و هو أمر صعب حاليا نظرا لاستمرار الموسم الحالى حتى شهر أكتوبر، حيث سيبدأ الموسم الجديد فى إنجلترا فى شهر سبتمبر 2020، أما الحالة الثانية فى إذا اتفق الأطراف على استعارة اللاعب لموسم جديد أو انتقال نهائى لصالح النادى الأهلى.

مع ضرورة الحذر من إمكانية عدم احقية مشاركة اللاعب مع النادى الأهلى فى المباريات المتبقية ببطولة أفريقيا اذا تم أى من الاتفاقين المذكورين بعد نهاية مدة الإعارة و بناءا عليه سينتهى تسجيل اللاعب فى الميعاد المحدد فى عقد الإعارة و على نظام TMS، وذلك لاشتراط لائحة الاتحاد الإفريقى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، على ضرورة أن يكون اللاعب مؤهل للمشاركات المحلية بشكل منتظم دون انقطاع، وهو الشرط الذى يمكن أن يفقده اللاعب فى حالة انتهاء الإعارة قبل الوصول لاتفاق ما بين الأطراف سواء بمد الإعارة او انتقال اللاعب.





وكشف عزام، لذلك أنصح بضرورة التأكد من الاتحاد الافريقى من أحقية مشاركة رمضان صبحى فى حالة استمرار اللاعب مع النادى وانقطاع أحقية مشاركته محليا مؤقتا، حيث يمكن لأى نادى تقديم احتجاج فى حالة مشاركة اللاعب مما قد يؤدى لاعتبار النادى مهزوم لتلك المباراة و هو ما حدث قبل ذلك مع منتخب رأس الأخضر.



