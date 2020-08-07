شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا يشكر لاعبى المصرى على أدائهم أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي المصرى البورسعيدى الشكر الى لاعبى الفريق عقب الأداء الجيد الذى ظهروا به خلال مباراة الزمالك اليوم في بطولة الدورى الممتاز والروح العالية لاثبات أنفسهم أمام الجهاز الفني و الجمهور البورسعيدى .

وأوضح عبد الظاهر السقا خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن طارق العشرى المدير الفنى لفريق المصرى قام بعمل رائع خلال المرحلة الماضية و رفع اللياقة البدنية و الفنية للاعبين و الاعتماد على عناصر من قطاع الناشئين لبناء جيل جديد للفريق البورسعيدى قادر على المنافسة و حصد البطولات .

Advertisements