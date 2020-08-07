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عبد الظاهر السقا يشكر لاعبى المصرى على أدائهم أمام الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي المصرى البورسعيدى الشكر الى لاعبى الفريق عقب الأداء الجيد الذى ظهروا به خلال مباراة الزمالك اليوم في بطولة الدورى الممتاز والروح العالية لاثبات أنفسهم أمام الجهاز الفني و الجمهور البورسعيدى .

 

وأوضح عبد الظاهر السقا خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أن طارق العشرى المدير الفنى لفريق المصرى قام بعمل رائع خلال المرحلة الماضية و رفع اللياقة البدنية و الفنية للاعبين و الاعتماد على عناصر من قطاع الناشئين لبناء جيل جديد للفريق البورسعيدى قادر على المنافسة و حصد البطولات . 

 

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وأشار عبدالظاهر السقا إن إدارة النادي البورسعيدي تدرس تقديم شكوى ضد محمد عادل، حكم لقاء الزمالك بسبب الظلم في بعض قراراته قائلا " "نقوم بدراسة الموقف وإذا كان لدينا حق سنقوم بشكوى الحكم" . 

فاز فريق الزمالك  على نظيره المصرى البورسعيدى بنتيجة 1/ 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس ، على استاد برج العرب ، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، أحرز هدف الأبيض محمود علاء في الدقيقة 55 من أحداث المباراة .

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة  34  ليقفز للمركز الثانى ، في جدول ترتيب الدوري العام، في الوقت الذي توقف رصيد المصرى  عند النقطة 20  محتلاً المركز الـ عاشر ..

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